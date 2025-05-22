У 2025 році в Україні спостерігається значне зростання кількості жертв серед цивільного населення внаслідок атак з боку Росії. За даними звіту Human Rights Watch (HRW), порівняно з минулим роком, кількість загиблих і поранених істотно зросла. Організація закликає міжнародну спільноту, зокрема США, активізувати тиск на Росію для припинення навмисних і невибіркових ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

У звіті HRW розглянуто чотири великі атаки, що відбулися між 1 лютого та 4 квітня 2025 року. Внаслідок цих обстрілів загинуло щонайменше 47 цивільних осіб, а понад 180 отримали поранення. Зокрема, 1 лютого в Полтаві ракета зруйнувала житловий будинок, забравши життя 15 людей; 4 лютого в Ізюмі загинуло 6 осіб; 5 березня в Кривому Розі – 6 загиблих; а 13 квітня в Сумах – щонайменше 35 загиблих.

Human Rights Watch підкреслює, що такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Організація закликає до термінового припинення атак на цивільних осіб та притягнення винних до відповідальності.

Ініціатива створення трибуналу для розслідування воєнних злочинів

9 травня 2025 року міністри закордонних справ країн Європейського Союзу підтримали ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії, скоєних російським військово-політичним керівництвом проти України. Цей трибунал, відомий як “трибунал для Путіна”, покликаний притягнути до відповідальності найвищих посадовців Росії.

Технічна підготовка до запуску трибуналу була завершена наприкінці березня 2025 року під час зустрічі “Основної групи” у Страсбурзі, де були узгоджені ключові документи, включаючи угоду між Україною та Радою Європи, статут трибуналу та порядок його функціонування.

Хоча Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має повноваження розглядати справи про злочини агресії, він може це робити лише щодо країн, які ратифікували Римський статут. Оскільки Росія не є учасницею цього договору, західні союзники України вважають за необхідне створити окремий незалежний трибунал для розслідування злочинів агресії РФ.

Арешт Володимира Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей. Якщо ці особи перетнуть кордон країн, що є учасниками МКС, їх мають затримати та передати до суду.

2 вересня 2023 року Путін здійснив офіційний візит до Монголії, яка визнає юрисдикцію МКС. Проте, незважаючи на заклики України, російського лідера там не заарештували. Речник МКС Фаді ель-Абдалла пояснив, що Монголія може не виконувати арешт через можливі порушення договірних зобов’язань або дипломатичного імунітету.