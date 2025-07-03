Вступна кампанія 2025 в Україні: пів мільйона абітурієнтів та нові електронні кабінети

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У 2025 році в Україні очікується, що до закладів професійно-технічної та вищої освіти вступлять близько пів мільйона абітурієнтів. Про це 3 липня під час телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
Він зазначив, що реєстрація електронних кабінетів для вступників до вищих навчальних закладів стартувала 1 липня, тоді як для професійно-технічної освіти цей процес розпочався раніше.
“Очікуємо загалом до пів мільйона всіх разом, тому що цього року кабінети випускника потрібно відкривати і для бакалаврату, і для професійно-технічної, і фахової передвищої, і для магістерки, і для аспірантури. Тому це все робиться загалом через один такий собі портал.”
На даний момент вже зареєстровано 125 тисяч електронних кабінетів вступників. Винницький підкреслив, що фото, завантажене до кабінету, стане основою для студентського квитка, тому рекомендує уникати селфі.
“Дуже важливо пам’ятати, що в кабінет завантажується так само ваше фото, і я дуже прошу не завантажувати селфі, тому що це фото стає пізніше основою для електронного студентського квитка. І ви точно не хочете, щоб селфі там з якимось дивним виразом обличчя було на вашому студентському.”
Крім того, для вступників функціонує система підтримки, організована Міністерством освіти та науки разом з ДП “Інфоресурс”, яке відповідає за Єдину державну електронну базу з питань освіти. Вони підготували покрокові інструкції, які доступні на сайті “Вступ 2025”, де також можна отримати консультації від фахівців.
“Насправді наші вступники на сьогоднішній день вже настільки призвичаєні до всього, що відноситься до телефонної до електронної комунікації, що ми рідко, коли бачимо проблеми з цим.”
Для реєстрації електронного кабінету вступнику необхідно вказати електронну пошту, пароль, серію та номер документа про освіту, а також дані сертифіката НМТ або екзаменаційного листка. Після реєстрації на електронну пошту надсилається посилання для активації кабінету, яке потрібно підтвердити протягом 15 хвилин.
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- Реєстрація електронних кабінетів для вступників в Україні розпочалась з 1 липня 2025 року. Важливі інструкції та терміни від Міністерства освіти і науки.
- Адміністрація Трампа оголосила про розірвання контрактів з Гарвардським університетом через звинувачення в расовій дискримінації та замороження фінансування на дослідницькі гранти.
- У 2025 році українські університети відрахували 4-5 тисяч аспірантів через нові правила мобілізації та освітні вимоги.