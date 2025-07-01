Реєстрація електронних кабінетів вступників 2025 – інструкції та терміни

Як повідомляє пресслужба Міносвіти

З 1 липня 2025 року стартувала реєстрація електронних кабінетів для всіх категорій вступників. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Щоб створити електронний кабінет, вступникам потрібно вказати наступні дані:

електронну пошту, до якої має доступ вступник – вона буде використовуватися як логін;

придумати та запам’ятати пароль для входу;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту;

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката Національного мультипредметного тесту (НМТ) або екзаменаційного листка, отриманого під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ. Якщо є сертифікати різних років, потрібно вказати дані одного з них, інші можна додати безпосередньо в кабінеті;

якщо сертифікат НМТ або екзаменаційний листок відсутні – тип, серію (якщо є) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Після введення цих даних на вказану електронну пошту буде надіслано посилання для активації кабінету. Важливо перейти за цим посиланням протягом 15 хвилин, інакше реєстрацію доведеться проходити знову.

У Міністерстві освіти зазначили, що через велику кількість запитів система може тимчасово перевантажуватися. Тому рекомендується не поспішати з реєстрацією в перший день, адже часу достатньо. Водночас не варто відкладати на останні години, коли навантаження також зростає. Найкраще обрати день між піковими періодами.

“Тож зареєструвати електронний кабінет можна не тільки 1 липня, така можливість буде відкрита до 20 жовтня 2025 року, однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за вашою траєкторією вступу. Переглянути всі дати можна на сайті ЄДЕБО.” – Міністерство освіти і науки України

Якщо електронний кабінет був створений у попередні роки, цього року потрібно зареєструвати новий, оскільки всі торішні кабінети анульовано.

У кабінеті також потрібно буде додати контактні номери телефонів та завантажити власне фото (розмір до 1 Мб, не селфі), яке заклади використовуватимуть для оформлення студентського квитка.

За необхідності можна також додати дані інших сертифікатів НМТ (ЄВІ) або документів про освіту, якщо вони використовуються як різні основи вступу.

У 2025 році в електронний кабінет завантажується лише фото, завантаження інших файлів не передбачено.