Росія ускладнює ідентифікацію тіл загиблих – Клименко про обміни та репатріацію

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Під час передачі тіл загиблих українських військових, Росія також передає тіла своїх солдатів, що ускладнює процес ідентифікації. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців.” – Ігор Клименко

Міністр зазначив, що українська сторона має підтверджені факти та імена російських солдатів і офіцерів, яких передала Росія. Він також продемонстрував документи одного з військових, знайдених серед тіл, що повернули.

“Труп №192/25. Одягнений у форму зразка Збройних сил Росії. При ньому – паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: ‘ВС РОССИИ МТ-146004’. Особу встановлено: Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ (в/ч 35390).” – Ігор Клименко, Телеграм

За словами Клименка, родичі загиблого почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині. Міністр підкреслив, що це свідчить про зневажливе ставлення Росії до власних військових та є спробою уникнути виплат родинам загиблих.

“Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла.” – Ігор Клименко

Обміни та репатріація тіл загиблих

2 червня у Стамбулі представники України та Росії домовились про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000, а також додатковий обмін 200 на 200 осіб. Крім того, сторони погодили репатріацію 6 000 тіл загиблих з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у нібито перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував цю інформацію.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. 10 та 12 червня пройшли етапи обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими. Кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців. Міністерство оборони РФ повідомило, що Москва отримала натомість 27 тіл. Під час переговорів у Стамбулі домовились про репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”.

14 червня відбувся черговий обмін полоненими, під час якого додому повернули тяжкохворих, тяжкопоранених та деяких військових віком до 25 років. Того ж дня до України повернули тіла ще 1 200 загиблих українців, серед яких є військовослужбовці.

15 червня Україна отримала ще 1 200 тіл загиблих, а 16 червня – 1 245 тіл.