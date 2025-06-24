Денис Шмигаль: площа замінованих земель в Україні зменшилася на 20%

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі за результатами наради в Офісі протимінної діяльності ДСНС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поділився важливими новинами про стан розмінування територій країни. Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії площа потенційно замінованих земель зменшилася на понад 20%. Цю інформацію він озвучив після наради в Офісі протимінної діяльності ДСНС.

За словами Шмигаля, в Україні спостерігається значний прогрес у розмінуванні, хоча існує ще безліч викликів, які потребують уваги.

“Площа потенційно замінованих земель, порівняно з кінцем 2022 року, зменшилася на понад 20% і сьогодні складає близько 137 тисяч км². Переважно це сільськогосподарські землі. Розмінувальні роботи проводять ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності.” – Денис Шмигаль

В Україні наразі працює 112 сертифікованих операторів з розмінування, серед яких 8 іноземних. Загалом у цій сфері задіяно понад 9 тисяч фахівців, 278 одиниць техніки для розмінування та земляних робіт, а також більше 13 тисяч металошукачів.

Прем’єр-міністр також заслухав доповіді керівників Міністерств економіки, внутрішніх справ та аграрної політики, обговоривши з ними пропозиції щодо підтримки фермерів у розмінуванні. У Міноборони Шмигаля поінформували про стан розмінування прифронтових територій.

“Домовилися з міністерствами перерозподілити повноваження у сфері оперативного й гуманітарного розмінування, аби покращити координацію процесу. За підсумками наради поставив перед міністерствами та відповідальними особами низку завдань, зокрема пришвидшити процес запуску Реєстру забруднених територій вибухонебезпечними предметами. А також розробити план дій для залучення міжнародних коштів безпосередньо на розмінувальну діяльність.” – Денис Шмигаль

Шмигаль також нагадав, що за ініціативи України була створена міжнародна протимінна коаліція, до якої входить понад півсотні держав, що залучила 1,2 мільярда доларів для розмінування.

Раніше Міністерство економіки повідомляло про запуск інформаційної платформи, яка надає покрокову інструкцію для аграріїв, які бажають долучитися до державної програми з розмінування. На цій платформі можна знайти ключову інформацію, перевірити умови участі та подати заявку.

У вересні 2024 року прем’єр-міністр зазначив, що Україні потрібно близько 10 тисяч саперів для розмінування забруднених територій протягом наступних п’яти років.

У грудні 2023 року Шмигаль повідомляв, що потенційно забруднена мінами територія України становить близько 139 тисяч квадратних кілометрів, а економіка країни щорічно зазнає збитків у розмірі 11,2 мільярда доларів через заміновані поля.

У січні 2025 року в Україні було унормовано використання дронів та аналіз супутникових знімків для обстеження територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

27 лютого 2025 року Міністерство економіки повідомило, що для розмінування територій, забруднених вибухівкою внаслідок війни, Україні потрібно 29,8 мільярда доларів – це на 4,8 мільярда менше, ніж раніше оцінювали.