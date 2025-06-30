В Україні з 1 липня 2025 року вводять новий стандарт напруги 230/400 В

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

З 1 липня 2025 року в Україні вступає в силу новий стандарт напруги в електромережах – 230/400 В, замість попередніх 220/380 В. Це рішення було ухвалене Національною комісією, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ще в квітні.

З переходом на європейські стандарти якості електроживлення, в Україні запроваджуються нові норми, зокрема, встановлюються чіткі межі допустимого відхилення напруги – від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

Представники НКРЕКП зазначають, що ці зміни спрямовані на покращення якості електропостачання для українських споживачів. Стабільніша напруга зменшить ризик пошкодження побутової техніки, яка часто виходила з ладу через перепади напруги.

Крім того, зменшиться потреба у використанні стабілізаторів та інших захисних пристроїв.

“Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності – електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності.” – НКРЕКП

Очікується, що перехід на новий стандарт дозволить уникнути проблем сумісності та підвищить надійність електропостачання в Україні.

Яким чином це вплине на роботу домашніх електроприладів та електропостачання споживачам?

Заступник директора технічного з низьковольтних мереж АТ “Чернігівобленерго” Сергій Переверза в ефірі “Українське Радіо Чернігів” підкреслив, що замінювати нові електроприлади не потрібно, оскільки більшість імпортованих пристроїв розраховані на роботу в діапазоні напруги від 200 до 240-250 В.

“А от щодо електроприладів старого виробництва, радянських часів і так далі, на них необхідно звернути увагу: чи розраховані вони на таку напругу. Якщо ні, необхідно провести їх заміну на більш сучасні.” – Сергій Переверза

Варто зазначити, що зміни у вартості електроенергії не передбачені – рахунки споживачів залежать не від напруги, а від потужності приладів та часу їх використання.

Проте споживачам слід звернути увагу на стабілізатори та реле напруги, які потрібно переналаштувати відповідно до нових параметрів, щоб уникнути відключень.