В Україні з 1 липня 2025 року вводять новий стандарт напруги 230/400 В

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
З 1 липня 2025 року в Україні вступає в силу новий стандарт напруги в електромережах – 230/400 В, замість попередніх 220/380 В. Це рішення було ухвалене Національною комісією, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ще в квітні.
З переходом на європейські стандарти якості електроживлення, в Україні запроваджуються нові норми, зокрема, встановлюються чіткі межі допустимого відхилення напруги – від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).
Представники НКРЕКП зазначають, що ці зміни спрямовані на покращення якості електропостачання для українських споживачів. Стабільніша напруга зменшить ризик пошкодження побутової техніки, яка часто виходила з ладу через перепади напруги.
Крім того, зменшиться потреба у використанні стабілізаторів та інших захисних пристроїв.
“Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності – електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності.”
Очікується, що перехід на новий стандарт дозволить уникнути проблем сумісності та підвищить надійність електропостачання в Україні.
Яким чином це вплине на роботу домашніх електроприладів та електропостачання споживачам?
Заступник директора технічного з низьковольтних мереж АТ “Чернігівобленерго” Сергій Переверза в ефірі “Українське Радіо Чернігів” підкреслив, що замінювати нові електроприлади не потрібно, оскільки більшість імпортованих пристроїв розраховані на роботу в діапазоні напруги від 200 до 240-250 В.
“А от щодо електроприладів старого виробництва, радянських часів і так далі, на них необхідно звернути увагу: чи розраховані вони на таку напругу. Якщо ні, необхідно провести їх заміну на більш сучасні.”
Варто зазначити, що зміни у вартості електроенергії не передбачені – рахунки споживачів залежать не від напруги, а від потужності приладів та часу їх використання.
Проте споживачам слід звернути увагу на стабілізатори та реле напруги, які потрібно переналаштувати відповідно до нових параметрів, щоб уникнути відключень.
“Враховуючи те, що переходимо на 230, мінімально і максимально допустимі відхилення напруги від номінальної – це плюс-мінус 10 вольт. Тобто 207 – мінімальний, 253 – максимальний.”
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