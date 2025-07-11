Українські дрони-перехоплювачі з ШІ для протиповітряної оборони

У колонці для Forbes Ukraine начальник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони Юрій Мироненко пояснював про дрони-перехоплювачі.

В Україні активно розробляються дрони-перехоплювачі, які вже демонструють свою ефективність у протиповітряній обороні, допомагаючи відбивати масовані атаки російських безпілотників. Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, під час міжнародної конференції з відновлення України в Римі.

“Вже перехоплюються щоночі десятки (російських – ред.) БПЛА цими технологіями. Тому тут вже процес за масштабуванням. Є перші контракти підписані, а партнери допомагають нам із перехоплювачами.” – Михайло Федоров

Федоров також зазначив, що у разі використання Росією реактивних безпілотників, технології дронів-перехоплювачів будуть модернізовані відповідно до нових викликів.

“Технічні рішення є. Наскільки компанії встигнуть адаптуватися до цього, це питання. Але вони вже також над цим працюють. Можливо, потрібна буде додаткова програма для стимулювання цього розвитку. Ми з партнерами це зробимо.” – Михайло Федоров

Крім того, міністр повідомив про плани впровадження автономних засобів ураження противника на фронті, що дозволить зменшити ризики для операторів дронів Збройних Сил України.

На тій же конференції Єврокомісія разом з Міністерством цифрової трансформації офіційно запустила ініціативу BraveTech EU, спрямовану на розвиток оборонних інновацій.

4 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що під час відбиття повітряної атаки на Київ були задіяні дрони-перехоплювачі, які змогли збити “десятки” російських безпілотників, що атакували столицю.

Деталі про дрони-перехоплювачі

Юрій Мироненко, начальник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони, у своїй колонці для Forbes Ukraine розповів, що основою українських дронів-перехоплювачів є штучний інтелект, який відповідає за наведення та адаптацію до змін у тактиці ворога.

Він зазначив, що на фінальній стадії випробувань перебуває кілька моделей дронів-перехоплювачів, адаптованих до різних сценаріїв атак. Частина з них вже пройшла бойові випробування, інші готуються до серійного виробництва.

Мироненко також підкреслив, що деякі з цих рішень стали результатом співпраці з волонтерами та приватними оборонними компаніями.