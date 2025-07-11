Україна завершила оцінку Кластеру 4 для вступу до ЄС попри блокування Угорщини

Про це повідомив Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 11 липня.

Україна успішно завершила оцінку відповідності свого законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС) у рамках Кластеру 4, що стосується “Зеленого порядку денного та сталого зʼєднання”. Це стало п’ятим з шести кластерів, за якими країна пройшла скринінг. Про це стало відомо 11 липня з повідомлення Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У рамках Кластеру 4 українська делегація продемонструвала досягнення в таких сферах, як транспортне законодавство, енергетична політика, транс’європейські мережі, охорона довкілля та зміна клімату, що охоплює понад 200 актів права ЄС.

Наступний, останній Кластер 5 “Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості” Україна планує почати обговорювати з Єврокомісією у вересні 2025 року. Цей кластер включає теми, пов’язані із сільським господарством, продовольчою безпекою, рибальством та іншими важливими аспектами. Наразі тривають підготовчі сесії.

Відомо, що Україна вже повністю підготувала всі необхідні документи для відкриття переговорів за трьома кластерами: Перший “Основи процесу вступу до ЄС”, Другий “Внутрішній ринок” та Шостий “Зовнішні відносини”. Також були схвалені три дорожні карти реформ у сферах верховенства права, державного управління та функціонування демократії, які є умовою для старту переговорів за Кластером 1. Однак, відкриття цього кластеру було заблоковано в червні 2025 року через позицію Угорщини.

До кінця 2025 року, як зазначають в Офісі віцепрем’єрки, Україна планує виконати всі необхідні вимоги для відкриття всіх шести переговорних кластерів та очікує на подальші рішення Ради ЄС.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Угорщина з початку 2025 року блокує відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС. В уряді країни заявляли, що “членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Угорщина провела консультативний референдум щодо вступу України до Євросоюзу, в якому було представлено перелік так званих “7 ключових загроз”, які, на думку уряду, можуть виникнути внаслідок членства України в ЄС. Серед цих загроз – економічні ризики, міграція, вплив на пенсійну систему та робочі місця.

Крім того, уряд Угорщини розіслав листи громадянам, закликаючи їх висловити свою позицію проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

26 червня 2025 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти вступу України до ЄС, стверджуючи, що це може призвести до війни на території Угорщини. Він також оголосив результати консультативного референдуму, в якому взяли участь понад 2 мільйони угорців, з яких 95% проголосували проти членства України в ЄС.

Незважаючи на назву, цей референдум не має юридичної сили, і його результати не є обов’язковими для уряду. Проте прем’єр Орбан використовує результати опитування як інструмент політичного тиску на своїх партнерів у Євросоюзі.

Очільник угорської опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр зазначив, що лише 600 тисяч угорців взяли участь у консультативному референдумі, тоді як загальна чисельність населення Угорщини перевищує 9,5 мільйона.

В Україні цю ініціативу вважають політичною маніпуляцією. Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина підкреслила, що цей процес є “невеликою перепоною, яка не завадить старту переговорів”.