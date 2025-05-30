Україна затверджує переговорні позиції з ЄС за ключовими кластерами

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі

30 травня Кабінет Міністрів України планує розглянути та затвердити переговорні позиції з Європейським Союзом за двома важливими кластерами. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Україна крок за кроком реалізує свій стратегічний вибір на користь об’єднаної Європи. Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за кластером 2 “Внутрішній ринок” та кластером 6 “Зовнішні відносини”, – зазначив він.

Прем’єр пояснив, що ці документи є офіційними пропозиціями України, які визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до майбутнього членства в ЄС.

Другий кластер охоплює основні аспекти функціонування єдиного ринку ЄС, включаючи вільний рух товарів, послуг, робочої сили та капіталу, а також правила конкуренції і захист прав споживачів. Шостий кластер стосується зовнішньої політики, безпеки та оборони.

Шмигаль підкреслив, що ці кроки є важливими для забезпечення безпечного майбутнього європейського континенту та захисту від російських загроз.

“Амбітна ціль на 2025 рік – відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС. Важливо, що Єврокомісія поділяє наш оптимізм, і вже в червні налаштована відкрити переговори за кластером 1”, – додав прем’єр.

Шлях України до Євросоюзу

28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має реалізувати кілька важливих реформ, зокрема в сферах верховенства права, боротьби з олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

26 вересня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що всі рекомендації Єврокомісії на урядовому рівні були виконані, і Україна готова до наступного етапу.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес переговорів про вступ України до ЄС.

21 червня 2024 року Рада Європейського Союзу підтвердила мандат на переговори про вступ з Україною, який був затверджений раніше на рівні послів ЄС. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.