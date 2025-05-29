Україна просувається у переговорах з ЄС та Угорщиною щодо вступу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністерство закордонних справ України надало інформацію про хід переговорів щодо вступу країни до Європейського Союзу, а також про двосторонні зустрічі з Угорщиною, які мають на меті розблокування переговорних кластерів. Речник МЗС Георгій Тихий поділився цими новинами під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.

Георгій Тихий зазначив, що Україна активно співпрацює з угорською стороною для вирішення всіх питань, що виникають у двосторонніх відносинах, і висловив сподівання на позитивний результат цих переговорів.

Він також підкреслив готовність України до відкриття нових переговорних кластерів у контексті членства в ЄС. «Ми вважаємо, що немає жодних перешкод для цього кроку, і він може бути реалізований вже зараз. Ми продовжимо працювати з усіма країнами-членами ЄС. Більшість з них вже висловила підтримку процесу вступу України до ЄС, що також підтверджує позиція Європейської Комісії», – зазначив речник МЗС.

Георгій Тихий акцентував, що Україна прагне повернути переговори з Угорщиною на конструктивний шлях і активно працює над відкриттям нових переговорних кластерів.

Варто зазначити, що з початку 2025 року Угорщина блокує відкриття цих кластерів. Раніше уряд цієї країни висловлював думку, що членство України в ЄС може стати тягарем як для самого блоку, так і для Угорщини.