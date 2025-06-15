Протиповітряна оборона України знищила 167 цілей під час атаки РФ 15 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 15 червня сили протиповітряної оборони України успішно знешкодили 167 з 194 повітряних цілей, які були запущені військами РФ. Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України вранці 15 червня.

Згідно з інформацією Повітряних Сил, атака російських військ розпочалася о 20:00 14 червня і включала 194 повітряні засоби:

183 ударних безпілотних літальних апарати типу Shahed та інші безпілотники-імітатори, які були запущені з різних напрямків, зокрема Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”, які були запущені з повітряного простору Астраханської області;

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 з Курської області;

4 крилаті ракети “Іскандер-К” з Ростовської області;

4 крилаті ракети “Калібр” з акваторії Чорного моря.

Основний удар був спрямований на Полтавщину, зокрема на місто Кременчук.

Відбиття повітряного нападу здійснювалося за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Станом на 9:00, за попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 167 повітряних цілей противника, з яких 119 були збиті вогневими засобами, а 48 – локаційно втрачені:

111 БпЛА типу Shahed (інші безпілотники) були збиті вогневими засобами, 48 – локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”;

3 крилаті ракети “Іскандер-К”;

3 крилаті ракети “Калібр”.