Масована атака дронів Shahed на Україну: 70 збитих безпілотників

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 20 червня, починаючи з 23:00 19 червня, російські війська здійснили масовану атаку на територію України, використовуючи 86 ударних безпілотників типу Shahed та інші дрони-імітації. Проте сили протиповітряної оборони успішно знищили 70 з цих ворожих апаратів.

Цю інформацію надали у Повітряних силах Збройних сил України. Запуски дронів відбувалися з різних напрямків, зокрема з Міллерово, Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також з території Російської Федерації, Чауди та тимчасово окупованого Криму.

Відбиття повітряного нападу здійснювалося за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.

“Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.” – Повітряні сили ЗСУ

Також зафіксовано влучання у восьми локаціях, а уламки збитих дронів впали на одинадцяти різних територіях.