Масована атака Росії на Україну 7 липня: ППО знищила 75 дронів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Вночі 7 липня Росія здійснила масовану атаку на територію України, використавши 101 ударний безпілотник та чотири ракети. Проте сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, знищивши 75 з цих дронів.
Згідно з інформацією, наданою Повітряними силами Збройних сил України, на 09:30 було підтверджено, що 75 безпілотників були ліквідовані. З них 58 були знищені за допомогою вогневих засобів, а 17 – в результаті радіоелектронної боротьби або через інші технічні засоби.
Атака призвела до влучання ударних дронів у десяти різних локаціях, а уламки, що залишилися після знищення цілей, впали ще у семи місцях, що свідчить про серйозність ситуації.
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