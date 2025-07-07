Масована атака Росії на Україну 7 липня: ППО знищила 75 дронів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вночі 7 липня Росія здійснила масовану атаку на територію України, використавши 101 ударний безпілотник та чотири ракети. Проте сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, знищивши 75 з цих дронів.

Згідно з інформацією, наданою Повітряними силами Збройних сил України, на 09:30 було підтверджено, що 75 безпілотників були ліквідовані. З них 58 були знищені за допомогою вогневих засобів, а 17 – в результаті радіоелектронної боротьби або через інші технічні засоби.

Атака призвела до влучання ударних дронів у десяти різних локаціях, а уламки, що залишилися після знищення цілей, впали ще у семи місцях, що свідчить про серйозність ситуації.