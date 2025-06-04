Верховна Рада дозволила чоловікам 60+ укладати військові контракти

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму YouTube-каналі

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє чоловікам старше 60 років укладати добровільні контракти на військову службу. Цю інформацію озвучив народний депутат Олексій Гончаренко.

Серед ініціаторів законопроєкту – члени комітету з національної безпеки, зокрема Роман Костенко, Федір Веніславський та Соломія Бобровська. Роман Костенко поділився деталями запобіжників, які передбачені для укладення контрактів з добровольцями старшого віку.

“Бесіда з командиром, отримання відношення, два місяці випробувальний термін. Якщо людина може працювати, до прикладу, водієм, охороняти частину або займатися інженерними роботами, ремонту військової техніки. Якщо командир бачить, що людина спроможна, плюс має добрий фізичний стан, обов’язково буде військово-лікарська комісія, то ці люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням.” – Роман Костенко

Костенко також зазначив, що до другого читання законопроєкту можуть бути внесені додаткові зміни.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану в Україні, і Верховна Рада підтримала це рішення.

Того ж дня представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив, що через агресію Російської Федерації та введення воєнного стану існують обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Відтоді воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.