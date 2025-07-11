Повернення військових після самовільного залишення служби до 30 серпня 2025

Про це нагадала радниця директора Держбюро розслідувань із комунікацій Тетяна Сапьян, як передає Укрінформ

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили свої місця служби, мають можливість повернутися до 30 серпня 2025 року без загрози кримінальної відповідальності. Про це повідомила радниця директора Державного бюро розслідувань із комунікацій Тетяна Сапьян.

Сапьян зазначила, що військові можуть добровільно повернутися до своїх частин, і в такому випадку командир зафіксує їхнє повернення. Протягом 72 годин після цього військовослужбовці можуть відновити своє соціальне та фінансове забезпечення.

Вона підкреслила важливість повернення до 30 серпня, оскільки, якщо самовільне залишення частини (СЗЧ) сталося протягом трьох днів, кримінальне провадження за фактом дезертирства не буде відкрито.

“В інших випадках, коли військовослужбовець погоджується повернутися на службу і продовжувати захищати Батьківщину, це кримінальне провадження в суді пройде набагато швидше. І військовий далі буде служити і повністю буде забезпечуватися усім необхідним державою для виконання своїх обов’язків.” – Тетяна Сапьян

За словами Сапьян, військовослужбовці, які перебувають у СЗЧ не більше трьох днів, можуть звернутися до військової служби правопорядку або до Державного бюро розслідувань. Вона також зазначила, що територіальні управління ДБР готові співпрацювати з військовими та обговорювати умови їх повернення, як до частини, з якої вони пішли, так і до іншої військової частини.

Сапьян підкреслила, що випадки самовільного залишення частини не є масовими, але не стала називати їхню кількість, щоб не дати можливість ворогу використати цю інформацію.

“Є й багато тих, хто повернувся на службу і продовжує захищати державу і виконувати свої обов’язки.” – Тетяна Сапьян

Вона також нагадала, що за самовільне залишення частини та дезертирство передбачені різні статті Кримінального кодексу України.

«Самовільне залишення частини – це коли склалися таким чином обставини, що людина конкретно там більше не може нести службу, і вона в такий спосіб, умовно кажучи, протестує проти цього. Дезертирство – це коли людина хоче з кінцями в такий спосіб та зумисно покинути військову службу», – сказала Сапьян.

8 травня 2025 року президент підписав зміни до Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, які запроваджують спрощений механізм повернення військовослужбовців після СЗЧ. Згідно з новими нормами, якщо такі бійці до 30 серпня 2025 року звернуться до одного з резервних батальйонів і виявлять бажання продовжити службу, їхнє повернення до війська відбудеться протягом 72 годин.