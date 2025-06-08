Виїзд за кордон для чоловіків з бронюванням від мобілізації в Україні у 2025 році

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Чоловіки в Україні віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, отримали можливість виїжджати за кордон. Це стосується як службових відряджень, так і відпусток. Про це повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, під час телемарафону.

“Можливість є в тих, хто заброньований, перетнути кордон на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку.” – Андрій Демченко, речник ДПСУ

Проте, не всі заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку. Зокрема, це стосується тих, хто займає певні посади в державних установах, які підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону, затверджених постановою уряду № 57. Цей документ забороняє виїзд за кордон для членів Кабінету Міністрів, депутатів, суддів, керівників центральних органів виконавчої влади, працівників Офісу Президента, а також інших посадових осіб.

Крім того, чоловіки з бронюванням не можуть виїжджати у відпустку, якщо їхній роботодавець повідомив ДПСУ, що для них можливий лише службовий виїзд.

“Ті чоловіки, що не перебувають на таких посадах, можуть перетнути кордон і у відпустку із зазначенням у документах про те, що та структура, за якою вони заброньовані, надає таку можливість.” – Андрій Демченко, речник ДПСУ

З 28 травня 2025 року підприємства в Україні отримали можливість бронювати більше працівників завдяки новим правилам розрахунку кількості військовозобов’язаних. Бронювання тепер здійснюється через портал “Дія”. Раніше враховували лише тих, хто не мобілізований, але після змін до переліку додалися і мобілізовані, якщо вони офіційно працевлаштовані.

15 листопада 2024 року уряд ухвалив рішення про зміни в критеріях бронювання працівників від мобілізації та критеріїв для підприємств щодо отримання статусу критичності. Тепер регіональні та галузеві критерії узгоджуються з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

З 1 грудня 2024 року всі бронювання здійснюються через застосунок “Дія”, а також проводитиметься щомісячний моніторинг підприємств для підтвердження відповідності критеріям.

10 січня 2025 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч військовозобов’язаних осіб.

25 лютого 2025 року уряд продовжив дію відстрочок для заброньованих військовозобов’язаних працівників до 31 березня 2025 року.

З 1 квітня 2025 року продовжити бронювання своїх військовозобов’язаних працівників зможуть лише ті компанії, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Бронювання, оформлені за старими правилами, втратили чинність.