Україна та Австрія об’єднують зусилля для повернення викрадених дітей

Про це повідомляє МЗС України

Міністри закордонних справ України та Австрії, Андрій Сибіга і Беате Майнль-Райзінгер, підписали спільне комюніке, яке стосується захисту та повернення українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Цю інформацію оприлюднило Міністерство закордонних справ України.

У документі обидві сторони рішуче засудили примусову депортацію дітей та їхнє переміщення до Росії, що є серйозним порушенням міжнародного права. Україна та Австрія планують активізувати співпрацю у питаннях захисту українських дітей, які постраждали через війну.

“Сторони висловили готовність до пошуку додаткових можливостей в рамках Міжнародної коаліції з повернення українських дітей у контексті документування порушень, ідентифікації викрадених дітей та допомоги їхньому поверненню, реабілітації і реінтеграції.”

Цей документ також підтверджує підтримку Австрією ініціативи президента України “Bring Kids Back UA”, діяльності Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також Коаліції укриттів.

Ситуація з викраденням українських дітей Росією

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше повідомила, що на кінець березня 2023 року українська влада має точну інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак, через окупацію, точний підрахунок дітей залишається складним.

5 квітня 2023 року 49 країн світу в спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу ООН, яке стосувалося нібито правових підстав для викрадення українських дітей з окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом у Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі не існує єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який би дозволяв повертати депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.