Зеленський і Рада Європи створюють Спеціальний трибунал для розслідування агресії Росії

Підписання цього документа транслювалось на YouTube каналі Ради Європи

25 червня у Страсбурзі президент України Володимир Зеленський разом із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду, що передбачає створення Спеціального трибуналу для розслідування агресії Росії проти України. Цю важливу подію транслювали в прямому ефірі на YouTube-каналі Ради Європи.

Володимир Зеленський підкреслив значущість цього кроку, зазначивши:

“Сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України. Кожен військовий злочинець повинен знати, що справедливість буде відновлена, і це стосується також Росії. Зараз ми серйозно активізуємо юридичну роботу. Попереду ще довгий шлях.” – Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що хоча справедливість вимагає часу, вона обов’язково має бути досягнута. Угода відкриває Україні реальні можливості для притягнення винних до відповідальності за агресію.

Зеленський акцентував, що інші міжнародні організації не мають необхідних інструментів для цього, тому важливо продемонструвати в Європі, що агресія не залишиться безкарною.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повідомив, що після підписання угоди розпочнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, щоб залучити якомога більше країн до підтримки та управління трибуналом.

Напередодні на офіційному сайті Ради Європи була оприлюднена фінальна версія статуту Спеціального трибуналу. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра пояснила, що в документі відсутні положення про персональні імунітети, що дозволяє прокурору висувати обвинувачення навіть проти найвищого керівництва Росії, включаючи президента та прем’єра, хоча вирок може бути винесений лише після їхнього звільнення з посад.

Статут трибуналу базується на статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, доповненій критеріями агресивної війни відповідно до резолюції 3314 Генеральної Асамблеї ООН. Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної чи національної структури.

Однією з особливостей Спеціального трибуналу є можливість ухвалювати вироки навіть за відсутності обвинувачених, що стосується політичного та військового керівництва Росії, а також потенційно Білорусі та Північної Кореї, які вважаються співучасниками війни проти України.

Історія створення Спеціального трибуналу

Парламентська асамблея НАТО ще 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом і підтримала резолюцію про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак це рішення потребує ратифікації національними парламентами країн.

8 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про Реєстр збитків, завданих Росією, який дозволяє фіксувати втрати та сприяє створенню механізмів компенсації для постраждалих громадян.

22 березня 2024 року в Києві відкрили Офіс реєстру збитків, де працюватиме команда юристів і комунікаційників, які прийматимуть заявки на компенсації, починаючи зі збитків за знищене житло.

9 травня 2025 року міністри закордонних справ ЄС та керівництво блоку підтримали запуск Спеціального трибуналу, який працюватиме у Гаазі. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас очікує перших рішень трибуналу вже у 2026 році.

14 травня Рада Європи офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

На сьогодні до коаліції зі створення Спеціального трибуналу (Core Group) входять понад 40 країн, які спільно працюють над притягненням винних до відповідальності.