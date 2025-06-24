Україна та Рада Європи підписують угоду про Спеціальний трибунал щодо агресії РФ

Про це у фейсбук повідомила член постійної делегації Верховної Ради у Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Євгенія Кравчук

25 червня Україна та Рада Європи підпишуть угоду, що стосується створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це повідомила Євгенія Кравчук, член постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона зазначила, що 24 червня відбудеться позачергове засідання Комітету міністрів Ради Європи, на якому буде ухвалено рішення про уповноваження Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе підписати угоду з Україною.

“А вже завтра – справді історична подія. Те, що здавалося лише мрією про справедливість, зовсім скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка наблизить притягнення рф до відповідальності.” – Євгенія Кравчук

Літня сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі з 23 по 27 червня. 25 червня також заплановано перший візит президента України Володимира Зеленського до Ради Європи на запрошення генерального секретаря Алена Берсе.

Деталі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ

8 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Цей документ має на меті захист прав та інтересів України та її громадян, дозволяючи подавати інформацію про збитки, завдані внаслідок війни, та сприяючи створенню механізмів компенсації.

22 березня 2024 року в Києві відкрився Офіс реєстру збитків, де працюватимуть близько 10 фахівців, включаючи юристів та комунікаційників. Вони незабаром почнуть приймати заявки на компенсацію, починаючи з перших категорій, зокрема, за знищене житло, як зазначив виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський.

9 травня 2025 року міністри закордонних справ країн Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку схвалили ініціативу щодо запуску спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії військово-політичного керівництва Росії проти України.

Спеціальний трибунал буде розташований у Гаазі. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас висловила сподівання, що перші рішення трибуналу можуть бути ухвалені вже у 2026 році.

14 травня Рада Європи також підтримала створення цього спеціального трибуналу. Загалом до Коаліції держав, що працюють над створенням трибуналу, входять понад 40 країн.