Україна і Данія домовились про спільне виробництво озброєнь

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров

Україна та Данія уклали угоду про наміри, що передбачає спільне виробництво озброєнь на території Данії. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про це на своїй сторінці у Facebook.

Документ був підписаний під час саміту НАТО, що проходить 24-25 червня у Гаазі, у присутності міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена.

За словами Умєрова, цей лист відкриває нові можливості для спільного виробництва української зброї в Данії.

“Цей документ – перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, роботу над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі ‘Рамштайн’.” – Рустем Умєров

Міністр також зазначив, що Данія вже виділила 500 мільйонів крон (понад 67 мільйонів євро) для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Усі потужності, створені в рамках цього проєкту, будуть спрямовані на зміцнення українських Сил оборони.

“Це – стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів.”

У вересні 2024 року стало відомо, що Данія інвестує 4,2 мільярда данських крон (майже 630 мільйонів доларів) в українську оборонну промисловість. Президент Володимир Зеленський зазначав, що Данія стала першою країною, з якою Україна почала спільне виробництво зброї.

Завдяки “данській моделі”, яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 мільйонів євро. Ці кошти були використані для фінансування виробництва самохідних артилерійських установок “Богдана” для Збройних Сил України.

Крім того, “данську модель” для України також перейняла Литва, яка планує вкласти 10 мільйонів євро в українську далекобійну ракету-дрон “Паляниця”.