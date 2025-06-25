Зеленський і Данія запускають спільне виробництво зброї

Як повідомляє Twitter-акаунт Володимира Зеленського

Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої було оголошено про запуск спільного виробництва зброї між Україною та Данією.

Цю інформацію Зеленський оприлюднив у своїх соціальних мережах.

“Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво. Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами. Посилюємо Європу разом.” – Володимир Зеленський

З 1 липня Данія почне головувати в Раді Європейського Союзу. Зеленський зазначив, що під час цієї зустрічі з Фредеріксен вони детально обговорили співпрацю між Україною та ЄС в контексті данського головування.

Нагадаємо, що 24 та 25 червня у Нідерландах проходить саміт НАТО. Під час цього заходу президент України зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, де обговорювали питання посилення української бойової авіації та розширення коаліції підтримки.

25 червня в рамках саміту НАТО у Гаазі Зеленський, ймовірно, проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.