Україна та Данія підписали угоду про спільне виробництво зброї

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у своєму Telegram-акаунті

Україна та Данія підписали важливу угоду, яка відкриває нові горизонти для українських виробників у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомив Герман Сметанін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

“Сьогодні в Копенгагені ми з міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії.” – Герман Сметанін

Міністр зазначив, що рік тому Данія стала першою країною, яка почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. Сьогодні ж вона є першою державою, куди Україна експортує свої оборонні технології для виробництва, масштабування та постачання до українських військових формувань.

“Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК.” – Герман Сметанін

25 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої було оголошено про старт спільного виробництва зброї між двома країнами.