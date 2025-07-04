Україна та Данія підписали угоду про спільне виробництво зброї

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у своєму Telegram-акаунті
Україна та Данія підписали важливу угоду, яка відкриває нові горизонти для українських виробників у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомив Герман Сметанін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості.
“Сьогодні в Копенгагені ми з міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії.”
Міністр зазначив, що рік тому Данія стала першою країною, яка почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. Сьогодні ж вона є першою державою, куди Україна експортує свої оборонні технології для виробництва, масштабування та постачання до українських військових формувань.
“Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК.”
25 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої було оголошено про старт спільного виробництва зброї між двома країнами.
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