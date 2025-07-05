Україна та ЄС оновили угоду про вільну торгівлю з лібералізацією квот

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Україна та Європейський Союз досягли важливої угоди щодо оновлення угоди про вільну торгівлю. Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка запевнив, що втрати від скасування “торгівельного безвізу” не відбудуться.

Після скасування “торгівельного безвізу” 6 червня, для українських товарів знову запровадили режим вільної торгівлі, який вже використовувався у 2021 році. За цей час українські виробники значно наростили експорт до країн ЄС, тому попередні квоти виявилися недостатніми, зазначив Качка.

Міністерству вдалося лібералізувати п’ять з 40 квот, фактично скасувавши їх. Це стосується експорту маринованих і свіжих грибів, продуктів з ферментованого молока, перероблених молочних товарів, таких як маргарин, а також харчових домішок. Ще чотири квоти були лібералізовані, а чотири – перекомпоновані.

Крім того, 21 квота була збільшена в порівнянні з 2021 роком. Наприклад, квоти на мед зросли на 583,3%, на цукор – на 500%, на оброблений крохмаль – на 500%, на ячмінну січку та крупу, зернові, оброблені іншим чином – на 435,8%, на висівки, лузгу та залишки – на 386%, на пшеницю – на 130% та інші.

«Стосовно реальних обсягів торгівлі – 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій, і ще в 3 квотах обсяг більший за експорт 2024 року. 6 квот мають обсяг менший за рівень 2024 року, але умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту. Лише для 3 товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій, але ми мінімізували шкоду», – пояснив Качка.

Раніше Національний банк України оцінив втрати валютної виручки через скасування “торгівельного безвізу” приблизно у 800 мільйонів доларів. Проте, за словами Качки, нові квоти компенсували ці збитки.

“Збитку в цілому не буде. Навіть у тих трьох товарах, обсяги яких стали меншими – ми мінімізували шкоду. Я думаю, що воно абсорбується й експорт буде такий самий.” – Тарас Качка

Заступник міністра економіки також зазначив, що оновлені квоти можуть запрацювати вже в серпні, а наступний перегляд у бік лібералізації очікується у 2028 році.

“Торгівельний безвіз” було запроваджено Євросоюзом 4 червня 2022 року для підтримки українських виробників та економіки в умовах війни з Росією. ЄС також створив коридори солідарності на сухопутних кордонах, щоб забезпечити експорт сільськогосподарської продукції, незважаючи на блокування чорноморських портів Росією.

У 2023 році термін дії механізму продовжили ще на рік. У 2024 році Єврокомісія запропонувала встановити квоти на деякі продукти, щоб захистити внутрішній ринок ЄС, зокрема на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед. 13 травня 2024 року ЄС схвалив продовження “торгівельного безвізу” для України, а оновлені автономні торговельні заходи набули чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року.

Варто зазначити, що Польща скасувала режим автономних торговельних заходів з Україною ще у травні 2025 року, не чекаючи завершення його дії на території всього ЄС.