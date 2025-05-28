Україна та Фінляндія створюють коаліцію для будівництва цивільних укриттів

Як повідомляє Telegram-канал Дениса Шмигаля

Україна та Фінляндія оголосили про створення міжнародної коаліції, метою якої є розбудова укриттів для цивільного захисту. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це після зустрічі з фінським прем’єром Петтері Орпо в Києві. Очікується, що коаліція допоможе залучити близько 14 мільярдів євро для будівництва бомбосховищ в Україні.

Основними завданнями нової коаліції є координація зусиль партнерів у будівництві укриттів, обмін досвідом та найкращими практиками, а також створення механізмів фінансування для зведення об’єктів цивільного захисту.

Шмигаль також зазначив, що одним із можливих фінансових інструментів може стати програма Ukraine Facility, започаткована Європейським Союзом.

На сьогодні в Україні налічується понад 62 тисячі укриттів, але їх кількість потребує суттєвого збільшення. «Багато з існуючих об’єктів потребують модернізації. Уряд реалізує стратегію розбудови укриттів, ставлячи за мету до 2027 року збудувати 2300 нових споруд цивільного захисту, а до 2030 року – ще 3000. Ми сподіваємося, що діяльність коаліції дозволить залучити близько 14 мільярдів євро на ці цілі», – підкреслив прем’єр-міністр.

Шмигаль закликав міжнародну спільноту приєднуватися до коаліції та робити свій внесок у розвиток захисних споруд в Україні.

19 березня міністр стратегічних промислів України Герман Сметанін та міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен підписали спільний лист про наміри, що окреслює створення міжнародної коаліції з питань укриттів у сфері цивільного захисту.