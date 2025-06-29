Спільне виробництво безпілотників Україна-Франція: нові можливості оборони

Про це в інтерв’ю телеканалу La Chaîne Info (LCI) розповів очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

На саміті НАТО в Гаазі президенти України та Франції, Володимир Зеленський і Емманюель Макрон, обговорили перспективи запуску виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) за участю французької компанії Renault. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю телеканалу La Chaîne Info (LCI).

Барро акцентував увагу на важливості постійної підтримки Збройних сил України в умовах російської агресії. Він також зазначив, що Франція змогла мобілізувати кошти з заморожених російських активів для надання допомоги Україні.

“Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні розвивати її здатність виробляти власне обладнання, і саме це Франція робитиме співпрацюючи з Україною.” – Жан-Ноель Барро

Міністр також нагадав про нещодавнє оголошення спільного виробництва БПЛА з компанією Renault на українській території.

“Бо сьогодні потрібно усвідомлювати, що ця війна – це війна дронів і солдати протистоять один одному за допомогою дронів, тому це дуже важливий аспект, про який президент (Емманюель Макрон – ред.) говорив з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО.” – Жан-Ноель Барро

На початку червня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню анонсував, що французькі автомобілебудівні та оборонні підприємства спільно розпочнуть виробництво дронів в Україні.

24 червня, під час виступу на Форумі оборонних індустрій у Гаазі, Володимир Зеленський заявив, що потенціал української оборонної промисловості перевищує 35 мільярдів доларів і включає майже тисячу видів озброєнь. Він також підкреслив, що існує нестача фінансування для повного розкриття цього потенціалу.

Президент зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс здатен виробляти понад 8 мільйонів дронів різних типів щороку, а також широкий спектр інших озброєнь.

Того ж дня Зеленський провів зустріч з Емманюелем Макроном, під час якої обговорили питання посилення бойової авіації України та розширення “коаліції охочих” на підтримку України.