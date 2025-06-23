Україна та Франція посилюють протиповітряну оборону та тиск на Росію

Як повідомляється у офіційній заяві Міністерства закордонних справ України
23 червня, у понеділок, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро в Брюсселі. Під час цієї важливої зустрічі обидві сторони домовилися про спільну роботу над зміцненням спроможностей України в галузі протиповітряної оборони.
Цю інформацію підтвердило українське зовнішньополітичне відомство в офіційній заяві.
“Наголосив на нагальній потребі додатково посилити спроможність України у сфері протиповітряної оборони. Домовилися працювати над цим разом.”
У ході переговорів також було зазначено, що наступний місяць має стати періодом активного тиску на Росію.
“Ми погодилися, що оскільки Росія відкидає припинення вогню – перший крок до миру – вона повинна зіткнутися з жорстким тиском, сильними рішеннями, щоб завдати удару по російській економіці.”
Міністри також обговорили координацію ініціатив у рамках міжнародних організацій та домовилися про посилення дипломатичних зусиль для сприяння мирному врегулюванню конфлікту.
Нагадаємо, що під час засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося 23 червня в Брюсселі, Андрій Сибіга підкреслив, що лише “нищівні” санкції проти ключових секторів російської економіки, які фінансують Кремль і дозволяють продовжувати війну, можуть зупинити агресію.
Він також зазначив, що президент Росії Володимир Путін продовжує ігнорувати мирні ініціативи та посилює терор проти України.
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