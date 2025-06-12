Зеленський оголосив про трирічний план постачання систем ППО Iris-T з Німеччини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Володимир Зеленський, президент України, оголосив про нові поставки систем протиповітряної оборони Iris-T з Німеччини, зазначивши, що цей план розрахований на три роки. Цю інформацію він озвучив під час спільної прес-конференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
“Ми вдячні за постачання систем ППО Iris-T. Ми розуміємо, що зараз плануються постачання. Я не буду вдаватися в деталі, але план на найближчі три роки. І це для нас дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась, але все одно нашу землю, спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО. Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проекту на найближчі три роки”,
Президент також повідомив, що у 2025 році Німеччина надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 7 мільйонів євро. Він підкреслив важливість продовження підтримки та інвестицій у виробництво систем ППО.
“Сьогодні ми говорили про те, що ця допомога буде продовжуватись, і є деякі речі, на які ми дуже розраховуємо. Ми домовились про додаткові інвестиції у виробництво. Це на продовження нашої зустрічі з Фрідріхом (Мерцом, – ред). Що стосується інвестицій у виробництва, ми говоримо як про виробництво в Україні, так і виробництво і продаж на території Німеччини”,
Отже, Україна та Німеччина мають чіткий стратегічний план співпраці в галузі протиповітряної оборони, що забезпечить надійний захист української території в найближчі роки.
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