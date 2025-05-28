Україна і Німеччина підписали угоду на виробництво систем ППО IRIS-T

Про це повідомляють Міноборони України та Міноборони ФРН.

Україна уклала угоду з німецькою компанією Diehl Defence на виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T та відповідних ракет. Загальна сума контракту становить 2,2 мільярда євро, про що повідомили Міністерства оборони України та Німеччини.

На даний момент терміни виробництва та постачання нових систем не розголошуються. Окрім цього, Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 5 мільярдів євро, який вже отримав схвалення Бундестагу.

Цей пакет включатиме додаткові артилерійські боєприпаси, наземне озброєння, стрілецьку зброю та системи протиповітряної оборони. Також передбачена підтримка в сферах зв’язку та медицини.

Крім того, Київ і Берлін підписали угоду про фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні. За словами представників німецького оборонного відомства, значна частина цього озброєння буде виготовлена у 2025 році та швидко надійде до Збройних сил України. Перші системи можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів.

На спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Берліні канцлер ФРН Фрідріх Мерц анонсував підписання угоди про спільне виробництво далекобійної зброї, яке може відбуватися як в Україні, так і в Німеччині.

Diehl Defence – це німецький виробник зброї, що є підрозділом Diehl Stiftung, спеціалізується на виробництві ракет, боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Компанія відома своїми зенітно-ракетними комплексами IRIS-T, які вже використовуються Україною для захисту від російських повітряних атак.