Україна та Німеччина підписали угоду про виробництво далекобійної зброї

Про це повідомляють Міноборони України

28 травня міністри оборони України та Німеччини, Рустем Умєров і Борис Пісторіус, підписали важливу угоду, що стосується фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні. Цю інформацію підтвердили Міністерства оборони обох країн.

Рустем Умєров підкреслив, що підписаний документ передбачає виділення Німеччиною сотень мільйонів євро для закупівлі українських систем далекобійного удару. Це стане значним кроком у зміцненні оборонно-промислового комплексу України та підвищить ефективність Сил оборони, які активно використовують засоби глибокого удару.

Згідно з інформацією з німецького оборонного відомства, більшість систем далекобійної зброї планується виготовити протягом 2025 року. Вироблені системи будуть оперативно передані Збройним Силам України, а перші одиниці можуть бути готові вже через кілька тижнів після старту виробництва.

Ця угода є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та свідчить про тісну співпрацю між Україною та Німеччиною в галузі безпеки та оборони.

Очікується, що новини про подальший розвиток подій у цьому напрямку будуть регулярно оновлюватися.