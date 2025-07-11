Україна та МАГАТЕ підписали меморандум про безпеку атомної енергетики

Про це повідомляє пресслужба президента

На Конференції з відновлення України, що проходила в Римі, міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підписали важливий Меморандум про взаєморозуміння. Цей документ стосується співпраці між МАГАТЕ та українським урядом у сфері підтримки відновлення країни, про що повідомила пресслужба президента.

10 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Рафаелем Гроссі, під час якої акцентував увагу на критичній важливості захисту атомної енергетичної інфраструктури для забезпечення стійкості та безпеки України.

У присутності президента, Галущенко та Гроссі офіційно підписали Меморандум, який передбачає, що МАГАТЕ стане гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Крім того, документ закріплює підтримку в розвідці, видобутку та виробництві уранових ресурсів в Україні, що є важливим кроком для зміцнення енергетичної безпеки держави.