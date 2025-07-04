Україна та МОМ підписали меморандум для підтримки повернення біженців

Про це повідомляє пресслужба Міннац’єдності.

Міністерство національної єдності України та Міжнародна організація з міграції (МОМ) підписали меморандум, що відкриває нові можливості для співпраці. Цей документ має на меті розробку концепції, яка сприятиме добровільному поверненню та реінтеграції українців, які залишили країну через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Міннац’єдності. Підписання меморандуму відбулося між міністром Олексієм Чернишовим та керівником МОМ Девідом Вомблом, які окреслили основні напрямки подальшої співпраці.

Основні пункти меморандуму включають:

Розробку концепції, що забезпечить підтримку добровільного повернення та реінтеграції українців через доступ до надійної інформації та відповідних сервісів;

Пошук довгострокових рішень для репатріантів, внутрішньо переміщених осіб та громад, які їх приймають, з акцентом на житло, працевлаштування, освіту та охорону здоров’я;

Створення комунікаційних продуктів та інформаційних матеріалів для українців за кордоном, особливо для тих, хто планує повернення.

“Окремо під час нашої розмови з делегацією Міжнародної організації з міграції на чолі з паном Девідом Вомблом обговорили можливість співпраці вже існуючих Центрів підтримки МОМ і Центрів єдності.” – Олексій Чернишов

Міжурядова Міжнародна організація з міграції активно працює в Україні з 1996 року і є частиною системи ООН. Незважаючи на підозри у корупції, за рішенням Вищого антикорупційного суду, Олексій Чернишов продовжує виконувати обов’язки міністра, основним завданням якого є повернення українських біженців додому.

Згідно з даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року в Європейському Союзі тимчасовий захист отримали близько 4,3 мільйона українців, які виїхали через війну. Програму тимчасового захисту було запроваджено 4 березня 2022 року у відповідь на масовий виїзд українців за кордон. У червні 2024 року Європейська Рада ухвалила рішення продовжити цей статус ще на один рік – до 4 березня 2026 року.