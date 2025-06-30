Україна та Марокко підписали угоду про міжнародні автомобільні перевезення

Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій

28 червня в Стамбулі, під час Глобального транспортного форуму, Україна та Королівство Марокко уклали угоду, що стосується міжнародних автомобільних перевезень. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Документ підписали заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач і Міністр транспорту та логістики Марокко Амбессамад Каюх.

Ця угода відкриває нові горизонти для розвитку торгівлі, логістики та економічної співпраці між Україною та Марокко. Вона встановлює правові та організаційні основи для здійснення міжнародних автомобільних вантажних і пасажирських перевезень, а також регулює питання транзиту.

Для реалізації вантажних перевезень передбачено обмін дозволами, а сторони планують провести засідання змішаної комісії. Регулярне пасажирське сполучення стане можливим після відкриття відповідних маршрутів, тоді як нерегулярне – після обміну дозволами.

“Ця угода є важливим кроком у розширенні міжнародних транспортних зв’язків України. Важливо наголосити, що це перша угода про автомобільне сполучення з країною Африки. Більше того, за 10 років це перша нова угода про автомобільне сполучення з іноземною державою.” – Сергій Деркач

Також варто зазначити, що 18 червня Європейський парламент підтримав продовження угоди про автомобільні перевезення між ЄС та Україною до кінця 2025 року. Остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС.

Укладена в червні 2022 року угода значно спростила транспортування життєво важливих товарів, таких як паливо та гуманітарна допомога, до України, а також дозволила експортувати українські товари, зокрема зерно, руду та сталь, до ЄС та за його межі. Термін дії цієї угоди закінчується в червні 2024 року.