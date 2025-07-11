Україна та НАТО підписали угоду про участь у центрі JATEC для посилення оборонної співпраці

Про це повідомили в українському оборонному відомстві

Міністерство оборони України та командування НАТО з питань трансформації підписали важливу технічну угоду, що стосується участі українських військовослужбовців у спільному центрі JATEC. Цей документ відкриває нові можливості для направлення українського персоналу до цього центру.

У пресслужбі Міноборони підкреслили:

“Це юридичний інструмент для посилення експертизи JATEC, у тому числі з пошуку та реалізації спільних рішень для протидії нинішнім безпековим викликам.” – Сергій Боєв, перший заступник міністра оборони

Він також зазначив, що ця угода є важливим кроком до досягнення взаємосумісності між українськими офіцерами та їхніми колегами з держав-партнерів, що сприятиме виконанню спільних завдань.

Технічна угода не лише створює юридичну основу для направлення українських військових до JATEC, але й надає їм рівний статус з військовослужбовцями НАТО. Вона регулює управління персоналом, всебічну підтримку та дотримання політик і стандартів Альянсу.

У Міноборони сподіваються, що це сприятиме ефективній співпраці між українськими та натівськими фахівцями в рамках роботи центру.

“Підписання домовленості є кроком до імплементації прийнятого у 2024 році Північноатлантичною радою рішення про введення в дію JATEC та його відкриття у лютому 2025 року.” – Міністерство оборони України

Що таке JATEC та NSATU?

У липні 2024 року на саміті НАТО у Вашингтоні було ухвалено рішення про створення структури НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU). Ця організація координує надання військового обладнання та навчання для України від країн Альянсу та партнерів, забезпечуючи узгоджену та передбачувану підтримку.

Також було засновано Спільний центр аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC), який є ключовим елементом практичної співпраці. Його мета – вивчення уроків війни Росії проти України та підвищення оперативної сумісності України з НАТО.

У лютому 2025 року у польському місті Бидгощ відбулося офіційне відкриття центру JATEC. Він займається аналізом важливих бойових уроків, отриманих в Україні, і є першою цивільно-військовою організацією, що спільно керується НАТО та Україною.

Діяльність центру сприятиме подальшому зміцненню оборонного сектору України, посиленню стримування та оборони, а також досягненню повної оперативної сумісності з Альянсом.