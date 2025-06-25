Співпраця України та НАТО у розвитку безпілотників і оборонних технологій

Як передає Міноборони України

Україна та НАТО активно співпрацюють у розробці спільної стратегії для використання безпілотних літальних апаратів, що стало темою конференції “Інновації на фронті: роль дронів у сучасній війні”. Цей захід, організований Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), відбувся в Таллінні за участю представників Міністерства оборони України, Командування Сил безпілотних систем ЗСУ, НАТО та оборонної промисловості.

Конференція стала важливим кроком у формуванні експертної спільноти, яка зосередиться на перетворенні унікального бойового досвіду України на практичні проєкти в рамках JATEC. Це має на меті зміцнити спроможності Сил оборони в умовах сучасної війни.

Під час семінару учасники обговорили важливі аспекти, такі як протидія дронам на основі оптоволокна, інтеграція безпілотників у єдину систему управління, а також навчання екіпажів, ремонт і обслуговування дронів у польових умовах.

Окрему увагу було приділено перспективам штучного інтелекту, автономних систем, можливостям радіоелектронної боротьби, кіберзагрозам, а також методам протидії глушінню та спуфінгу.

На завершення конференції відбувся фінал конкурсу NATO Innovation Challenge 2025-II, присвяченого боротьбі з FPV-дронами, які керуються за допомогою волоконно-оптичних технологій. Серед 162 заявок 42 надійшли від українських розробників. Перемогу здобула американська компанія KMB Telematics Inc., друге місце зайняла Sentradel (США), а третє – українська компанія DONS. Переможці співпрацюватимуть з профільними структурами НАТО для інтеграції своїх рішень у стандарти Альянсу.

Про JATEC і NSATU

У липні 2024 року на саміті НАТО у Вашингтоні було ухвалено рішення про створення НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU). Ця структура має на меті координацію надання військового обладнання та навчання для України з боку членів Альянсу та партнерів, забезпечуючи стабільну та узгоджену підтримку.

Також було вирішено заснувати Спільний центр аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC), який стане важливим елементом практичної співпраці. Його завданням є вивчення та застосування уроків війни Росії проти України, а також підвищення оперативної сумісності України з НАТО.

У лютому 2025 року в польському місті Бидгощ офіційно відкрили центр JATEC. Ця організація аналізує важливі уроки, отримані на полі бою в Україні, і є першою цивільно-військовою структурою, спільно керованою НАТО та Україною. Її діяльність сприятиме зміцненню оборонного сектору України, посиленню її стримування та оборони, а також досягненню повної оперативної сумісності з НАТО.