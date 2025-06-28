Зеленський про зміцнення відносин України та Польщі після виборів у Польщі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна продовжить зусилля для зміцнення відносин з Польщею, особливо в контексті зміни керівництва в польській державі. Цю заяву він зробив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві 28 червня.
“Польща готується до вступу на посаду нового президента Навроцького. Ми будемо робити все, що залежить від нас, щоб відносини між нашими державами ставали тільки міцнішими.”
Зеленський висловив вдячність Анджею Дуді за постійний діалог і підтримку України, а також за його внесок у розвиток оборонної співпраці між країнами.
“Цими місяцями реалізовано серйозні українсько-польські домовленості в оборонній сфері. Сподіваюся, за підсумками цього півріччя ми разом зробимо ще один відчутний крок уперед.”
Президент України підкреслив важливість підтримки тісного діалогу з Польщею та підтвердив готовність запросити нового президента Польщі до України, а також позитивно реагувати на запрошення до Варшави.
“Питання не в тому, чого хоче Росія, а в тому, чи зможемо ми всі разом її (росіян – ред.) зупинити. Це головне завдання.”
Анджей Дуда, у свою чергу, висловив впевненість, що спільна діяльність України та Польщі сприятиме зміцненню відносин між народами.
“Я глибоко вірю, що ці відносини будуть спиратися на сердечне братерство і дружбу.”
Президентські вибори у Польщі: основні факти
18 травня в Польщі відбувся перший тур президентських виборів, за результатами якого Тшасковський отримав 31,36% голосів, а Навроцький – 29,54%. Менцен, набравши 14,81%, вибув з перегонів.
1 червня відбувся другий тур виборів, де громадяни обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.
Згідно з офіційними результатами, Кароль Навроцький здобув 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.
Раніше, за даними екзитполу, лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Кароль Навроцький отримав 49,7%.
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