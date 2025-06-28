Зеленський про зміцнення відносин України та Польщі після виборів у Польщі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна продовжить зусилля для зміцнення відносин з Польщею, особливо в контексті зміни керівництва в польській державі. Цю заяву він зробив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві 28 червня.

“Польща готується до вступу на посаду нового президента Навроцького. Ми будемо робити все, що залежить від нас, щоб відносини між нашими державами ставали тільки міцнішими.” – Володимир Зеленський

Зеленський висловив вдячність Анджею Дуді за постійний діалог і підтримку України, а також за його внесок у розвиток оборонної співпраці між країнами.

“Цими місяцями реалізовано серйозні українсько-польські домовленості в оборонній сфері. Сподіваюся, за підсумками цього півріччя ми разом зробимо ще один відчутний крок уперед.” – Володимир Зеленський

Президент України підкреслив важливість підтримки тісного діалогу з Польщею та підтвердив готовність запросити нового президента Польщі до України, а також позитивно реагувати на запрошення до Варшави.

“Питання не в тому, чого хоче Росія, а в тому, чи зможемо ми всі разом її (росіян – ред.) зупинити. Це головне завдання.” – Володимир Зеленський

Анджей Дуда, у свою чергу, висловив впевненість, що спільна діяльність України та Польщі сприятиме зміцненню відносин між народами.

“Я глибоко вірю, що ці відносини будуть спиратися на сердечне братерство і дружбу.” – Анджей Дуда

Президентські вибори у Польщі: основні факти

18 травня в Польщі відбувся перший тур президентських виборів, за результатами якого Тшасковський отримав 31,36% голосів, а Навроцький – 29,54%. Менцен, набравши 14,81%, вибув з перегонів.

1 червня відбувся другий тур виборів, де громадяни обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Згідно з офіційними результатами, Кароль Навроцький здобув 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Раніше, за даними екзитполу, лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Кароль Навроцький отримав 49,7%.