Повернення депортованих дітей України: співпраця з Катаром та міжнародні виклики

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець

Омбудсмен України Дмитро Лубінець та посол Катару в Україні Гаді Насер Аль-Гаджрі провели важливу зустріч, на якій обговорили питання повернення українських дітей, які стали жертвами депортації. Завдяки зусиллям Держави Катар, вдалося повернути на батьківщину 68 дітей, про що повідомив Лубінець.

Він висловив вдячність Катару за їхню ефективну підтримку у процесі повернення та реабілітації дітей. “Ця допомога є надзвичайно важливою для нас,” – підкреслив омбудсмен.

Під час зустрічі також обговорювалися питання обміну полоненими, повернення цивільних осіб, які були незаконно затримані Росією, а також ситуація з депортацією українських дітей.

Крім того, Лубінець і Аль-Гаджрі розглянули можливості подальшої співпраці, зокрема у сфері реабілітації постраждалих та підтримки жінок і дітей, які стали жертвами депортації. 22 травня Україна змогла повернути ще 9 дітей з тимчасово окупованих територій.

Викрадення українських дітей Росією: важливі факти

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше повідомила, що на кінець березня 2023 року українська влада має дані про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак точну кількість дітей важко визначити через триваючу окупацію.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації українських дітей. Головний прокурор МКС Карім Хан зазначив, що цей ордер не має терміну давності.

5 квітня 2023 року 49 країн світу виступили з спільною заявою, в якій засудили Росію за організацію засідання Радбезу ООН, що стосувалося нібито правових підстав для викрадення українських дітей. Велика Британія навіть заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед міжнародним судом у Гаазі.