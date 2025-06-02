Україна та Росія домовились про обмін полоненими – Умєров

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Рустем Умєров, міністр оборони України та голова делегації, оголосив про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо обміну полоненими. Основна увага зосереджена на тяжкохворих та молодих людях.

Цю інформацію Умєров озвучив після переговорів з російськими представниками, які відбулися у Стамбулі. Він зазначив, що деталі обміну будуть оприлюднені найближчим часом.

“Третій пункт – наш порядок денний – зустріч лідерів. Ми домовилися про обмін, і незабаром повідомимо про деталі обміну. ​​Ми зосередилися на тих, хто має серйозні травми та хворий. Ми зосереджуємося на категоріях молоді та інших категоріях, а також на обміні тілами загиблих.” – Рустем Умєров

Другий раунд переговорів між Україною та Росією відбувся 2 червня у Стамбулі і тривав близько години. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що під час зустрічі обговорювалися позиції обох сторін щодо перемир’я, гуманітарні ініціативи, зокрема обмін військовополоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів України та Росії.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що за результатами переговорів у Стамбулі, за посередництвом Туреччини, Україна готує новий обмін військовополоненими.