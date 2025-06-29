Шмигаль і Санчес обговорили оборонну співпрацю та відновлення України

Про це очільник українського уряду повідомив у своєму Telegram Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України, зустрівся з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, щоб обговорити зміцнення оборонної співпраці між країнами. Цю інформацію Шмигаль оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

“Обговорили подальше посилення оборонної співпраці. Озвучив наші головні потреби, зокрема системи ППО. Україна пропонує створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій.” – Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр підкреслив, що обидві сторони активно шукають ефективні рішення для перехоплення російських дронів, які щоденно завдають шкоди українській інфраструктурі.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено відновленню України після руйнувань. Шмигаль зазначив, що конфіскація заморожених російських активів є важливим фінансовим ресурсом, який має бути використаний для відбудови країни.

Крім того, обговорювалися перспективи європейської інтеграції України. Шмигаль висловив сподівання на те, що цього року буде прийнято політичне рішення щодо початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

Варто зазначити, що в Іспанії проходить четверта міжнародна конференція з фінансування розвитку під егідою ООН. За словами Шмигаля, очікуються позитивні рішення, які сприятимуть досягненню миру та забезпеченню успішного майбутнього для України.