Україна та Швеція співпрацюють у космічних технологіях для оборони

Про це йшлося під час переговорів українськочих та шведських делегаціь, пресслужба Міноборони

Україна та Швеція розпочинають співпрацю у сфері космічних технологій, зокрема для оборонних цілей. Цю інформацію було озвучено під час зустрічі делегацій обох країн, про що повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

В українському оборонному відомстві зазначили, що під час переговорів Київ представив свої досягнення у сфері цифровізації, важливою складовою якої є реалізація космічної політики та стратегії в обороні.

Зокрема, шведським партнерам було розказано про створення управління космічної політики Міністерства оборони, яке було засноване у березні 2025 року. Також обговорювалися ключові потреби Сил оборони України в цій галузі, які можуть бути реалізовані спільно з міжнародними партнерами.

Крім того, акцентувалася увага на тому, що Україна в секторі військового космосу зосередиться на обробці даних, отриманих від партнерів, замість розширення власного обладнання.

Шведська делегація, у свою чергу, висловила зацікавленість у співпраці з Україною, враховуючи український досвід у веденні сучасної війни. Швеція також готова сприяти взаємодії з іншими партнерами, зокрема з нордичними країнами, такими як Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія.

Нагадаємо, що в березні цього року Міністерство оборони України створило управління космічної політики, яке має на меті об’єднати державні та приватні компанії, а також науковців у космічній галузі для співпраці з українським військом.

У січні 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021―2025 роки, яка передбачає створення до двох тисяч нових робочих місць у космічній сфері та збільшення кількості науково-технічного персоналу.