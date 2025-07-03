Україна та Swift Beat підписали меморандум про постачання безпілотників

Про це йдеться на сайті президента України

У Данії відбулася важлива подія, на якій президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та генеральний директор американської компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт підписали меморандум про стратегічне партнерство. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті президента України.

Згідно з умовами меморандуму, компанія Swift Beat планує розширити свої виробничі потужності, а також забезпечити пріоритетне постачання сучасних безпілотних літальних апаратів в Україну за собівартістю та на спеціальних умовах.

Це партнерство має на меті суттєве збільшення кількості безпілотних систем, які є критично важливими для оборони країни. Очікується, що вже у 2025 році буде поставлено сотні тисяч дронів, з подальшим нарощуванням обсягів у 2026 році.

Компанія планує виробництво дронів-перехоплювачів, які будуть використовуватися для знищення російських безпілотників і ракет, а також квадрокоптерів для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістичних завдань. Крім того, передбачено створення ударних дронів середнього класу для ураження ворожих цілей.

Також у рамках співпраці планується розробка нових інноваційних рішень, таких як перехоплювачі для боротьби з крилатими та балістичними ракетами, автоматичні турелі та розвідувальні платформи.

Swift Beat, LLC – це американська компанія, яка має значну присутність в Україні та спеціалізується на виробництві автономних дронів з використанням штучного інтелекту. Вона активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, а також проводить тестування своїх безпілотних систем на території України.