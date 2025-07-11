Україна та Світовий банк запускають програму PREPARE Ukraine на 200 млн доларів

Про це повідомили у Мінекономіки

Україна підписала угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (IBRD) і Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) для реалізації п’ятирічної програми під назвою PREPARE Ukraine, загальний бюджет якої становить 200 мільйонів доларів. Ці кошти будуть використані для відновлення інфраструктури та економіки країни.

Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві економіки України. Угода була затверджена під час конференції, присвяченій відновленню України, що проходила в Римі.

Відповідальність за реалізацію програми покладено на Агенцію з питань державно-приватного партнерства, яка діятиме під координацією Мінекономіки. Після переговорів з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде було узгоджено план дій для запуску PREPARE Ukraine.

Початковий грант у розмірі 200 мільйонів доларів, з яких 44,3 мільйона надійдуть із Цільового фонду багатьох донорів для підтримки відновлення та реформування України (URTF), буде спрямований на формування портфеля публічних інвестицій і зміцнення інституційної спроможності.

Перший транш фінансування стане доступним з серпня і буде використовуватися для технічної підтримки державних замовників, включаючи розвиток самої Агенції.

Крім того, у Міністерстві зазначили, що найближчим часом Світовий банк та Мінекономіки затвердять операційний посібник програми, відкриють фонд підготовки проєктів і розпочнуть фінансування технічної підтримки для державних замовників.