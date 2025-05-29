Україна та США готуються до офіційних зустрічей міністрів закордонних справ

Як передає кореспондентка Суспільне

Україна активно підтримує діалог зі Сполученими Штатами Америки, і незабаром очікуються офіційні зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з представниками американської сторони. Про це на пресконференції повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

«Можу підтвердити, що найближчим часом відбудуться контакти між міністром та американськими партнерами. Хоча деталі поки що не можу розкрити, але найближчим часом ми надамо більше інформації. Деякі зустрічі вже заплановані», – зазначив він.

Георгій Тихий підкреслив, що Україна підтримує регулярний і послідовний діалог зі США на різних рівнях. «Співпраця між українською та американською сторонами триває на всіх рівнях – від президентів до міністрів закордонних справ, а також керівника офісу президента України. Наші парламентарі та посольства у Вашингтоні також активно взаємодіють. У нас є багато каналів для спілкування, які постійно функціонують», – додав він.

Нагадаємо, що 15 травня Андрій Сибіга зустрівся в Анталії (Туреччина) з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Під час цієї зустрічі обговорювалися питання мирного врегулювання конфлікту та визначалися подальші кроки співпраці між країнами.