Україна та США запустили Фонд реконструкції для відбудови країни

Як повідомляє Twitter-акаунт Юлії Свириденко

23 травня 2025 року Україна та Сполучені Штати Америки офіційно запустили Фонд реконструкції, завершивши всі необхідні процедури в рамках угоди про надра. Про це повідомила Юлія Свириденко, перша віцепремʼєрка та міністерка економіки України.

«Сьогодні вранці я отримала дипломатичну ноту від тимчасово повіреної у справах США Джулі Девіс, що стало останнім кроком у процесі. Фонд офіційно запущено!», – зазначила міністерка на своїй платформі.

Основною метою створення Інвестиційного фонду є довгострокова відбудова України через інвестиції в енергетичний сектор, видобуток корисних копалин, інфраструктуру та супутні технології. Представником США в цьому фонді стане Агентство міжнародного розвитку (DFC), а Україну представлятиме Агенція з державно-приватного партнерства.

Згідно з умовами, Україна планує спрямовувати 50% доходів від нових ліцензій на природні ресурси до фонду. Також уряд США зробить внески, включаючи частину нової військової допомоги. Важливо зазначити, що Фонд буде наповнюватися виключно доходами від нових ліцензій.

Ця угода відповідає Конституції України і не змінює курс на євроінтеграцію. Для функціонування Фонду необхідно внести зміни до бюджетного кодексу, а сама угода має бути ратифікована Верховною Радою. У разі виникнення суперечностей між українським законодавством і угодою, пріоритет матиме угода.

Нагадаємо, що 1 травня Україна та США підписали угоду про надра, що охоплює 57 видів мінералів. Цей документ встановлює політичні рамки співпраці, а деталі будуть прописані в наступній технічній угоді.

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що підписання угоди про надра захистить інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Україні. Він також вважає, що ця угода може сприяти завершенню війни Росії проти України. Держсекретар США Марко Рубіо назвав угоду «кроком до припинення війни».

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що угода про економічне партнерство між Україною та США є «практичним результатом» перемовин з Дональдом Трампом у Ватикані.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон. Дві технічні угоди, що стосуються створення інвестиційного фонду в рамках угоди про надра, не потребують ратифікації парламентом, як пояснили в Міністерстві економіки України.