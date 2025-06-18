Україна оголошує конкурс на розробку літієвого родовища Добра

Як писала раніше газета The New York Times

Україна готується оголосити конкурс на розробку літієвого родовища Добра, яке розташоване в Кіровоградській області. Цей проект може стати першим пілотним у рамках спільного інвестування з США. Про це стало відомо 17 червня від віцепрем’єр-міністерки та міністерки економіки Юлії Свириденко.

Вона зазначила, що перед цим відбулося засідання Міжвідомчої комісії, яка займається укладенням та виконанням угод про розподіл продукції (УРП). Інвестори виявляють інтерес до кількох родовищ, серед яких і літієве родовище Добра.

“Маємо інтерес інвесторів до декількох родовищ. Одне з них – літієве родовище Добра в Кіровоградській області. Робоча група опрацює звернення щодо його розробки.”

Якщо всі законодавчі вимоги будуть дотримані, на наступному засіданні планується запустити процедуру оголошення конкурсу для всіх зацікавлених компаній.

“В епоху електрифікації та Зеленого переходу, такі проєкти можуть зменшити ризики для наших стратегічних партнерів та інтегрувати Україну у світові ланцюги постачання.” – Юлія Свириденко

Віцепрем’єрка також підкреслила, що родовище Добра може підпадати під мандат Американсько-українського фонду відбудови, і його розробка може стати першим пілотним проектом у рамках спільного інвестування.

Запуск прозорих міжнародних тендерів на розподіл продукції є зобов’язанням України перед партнерами в рамках Ukraine Facility. У другому кварталі цього року Укрплан має відповідний індикатор у розділі про управління критично важливими матеріалами, який наразі виконується.

“Звісно, до оголошення конкурсу ще потрібен час, низка протокольних рішень. Але ми цілеспрямовано готуємо конкретні інвестиційні проєкти і рішення.” – Юлія Свириденко

Раніше повідомлялося, що Україна схвалила перші кроки для дозволу приватним інвесторам видобувати корисні копалини з великого державного літієвого родовища. Це стане першим проектом, якому нададуть зелене світло в рамках угоди про надра.

Серед потенційних учасників торгів є консорціум інвесторів, до якого входять TechMet – інвестиційна фірма в енергетиці, частково належна уряду США, та мільярдер Рональд С. Лаудер, який давно виявляв зацікавленість у родовищі Добра.

Угода про надра між Україною та США

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра, що охоплює 57 мінералів і встановлює політичні параметри співпраці. Деталі будуть прописані у наступній технічній угоді.

Тодішній президент США Дональд Трамп зазначив, що угода захистить інвестиції США та фінансову допомогу Києву, а також може сприяти припиненню війни Росії проти України. Держсекретар США Марко Рубіо назвав угоду “кроком до припинення війни”.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що угода про економічне партнерство з США є практичним результатом перемовин із Трампом у Ватикані. Верховна Рада ратифікувала угоду 8 травня, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон.

Дві технічні угоди стосуються створення інвестиційного фонду для реалізації угоди про надра. Міністерство економіки України пояснило, що для їх імплементації не потрібна ратифікація парламентом.