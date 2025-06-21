Кадрові зміни в дипломатії України та посилення тиску на Росію

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону “Єдині новини”

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, підтвердив інформацію про кадрові зміни в дипломатичному корпусі, яку раніше озвучив президент Володимир Зеленський. Цю новину він оголосив під час телемарафону “Єдині новини”.

Міністр зазначив, що в липні Україна планує активізувати свою дипломатичну діяльність, зосередившись на посиленні тиску на Росію та розширенні санкцій проти неї з боку інших країн.

“Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат.” – Андрій Сибіга

Також міністр анонсував проведення нарад з керівниками українських дипломатичних установ наприкінці місяця.

“Перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України.” – Андрій Сибіга

Від українських посольств очікують конкретних результатів, зокрема, у вигляді постачання військових пакетів, мобілізації гуманітарної та економічної допомоги, а також підтримки українців, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський оголосив про заплановані кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Через місяць після цієї заяви відбудуться наради з усіма українськими послами, що пов’язано з активізацією санкційного процесу проти Росії в Україні, а також очікуванням нових санкцій з боку інших держав та економічних союзів.