Конкурс на розробку літієвого родовища Добра в Україні з американськими інвестиціями

За даними The New York Times, серед ймовірних учасників торгів є консорціум інвесторів, до складу якого входять TechMet, інвестиційна фірма в енергетиці, що частково належить уряду США, та Рональд С. Лаудер, мільярдер, друг президента Трампа.

В Україні планують оголосити конкурс на розробку літієвого родовища Добра, розташованого в Кіровоградській області. Це родовище містить поклади літію, рідкісноземельного металу, що викликає значний інтерес у американських інвесторів. Проект може стати першим кроком у співпраці України та США в сфері видобутку корисних копалин. Наразі ділянка виглядає як порожнє поле.

Голова Добровеличківської громади Володимир Осієвський зазначив, що родовище, відоме також як Новостанкуватське, розташоване між селами Новостанкувата та Тернове і займає площу 1700 гектарів. Воно було відкрито у 1989 році, а геологічні дослідження проводилися в 1990-х роках. Хоча видобуток ще не розпочато, інтерес до нього виявляли як українські, так і іноземні компанії.

За словами Осієвського, під час президентства Петра Порошенка одна з компаній отримала первинні документи на видобуток, але не планувала починати роботи, а лише хотіла перепродати права. Ця компанія, нині відома як ТОВ “Європейський літій Україна”, мала бенефіціара в Австралії. Суд визнав права держави, і тепер ділянка офіційно вільна.

Володимир Осієвський також повідомив, що земельна ділянка під родовищем частково належить комунальній власності, а частково – приватній. Проте земля під майбутньою шахтою є власністю Добровеличківської територіальної громади. У січні він звернувся до президента США Дональда Трампа з відеозапрошенням для американських інвесторів, які мають технології для видобутку літію.

Планується укласти договір на розробку ділянки на 50 років. Видобуток не загрожує екології, оскільки всі аспекти будуть враховані в угоді. Для громади це означає нові податки, близько 2000 робочих місць, розвиток інфраструктури, освіти та медицини, а також оновлення доріг, які наразі потребують ремонту.

Перспективи родовища Добра та співпраця з США

Україна готується оголосити конкурс на розробку літієвого родовища Добра, що може стати пілотним проектом для спільного інвестування з США. Віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про інтерес приватних компаній до цієї ділянки. За інформацією The New York Times, серед потенційних учасників торгів є консорціум інвесторів, до якого входять TechMet, інвестиційна фірма з енергетики, частково підконтрольна уряду США, та мільярдер Рональд С. Лаудер, близький до Дональда Трампа.

Цей консорціум вже давно виявляє зацікавленість у родовищі Добра і закликав президента України Володимира Зеленського відкрити торги наприкінці 2023 року.

Цінність літію як ресурсу

Літій – це рідкісний метал, який активно використовується для виробництва акумуляторів для смартфонів, ноутбуків, електромобілів, а також у хімічній, медичній, аерокосмічній промисловості, ядерній та відновлювальній енергетиці. Відкритий у 1817 році шведським ученим Юганом Авґустом Арведсоном, літій сьогодні вважається “білою нафтою” XXI століття.

Голова ради старійшин Кіровоградської області Микола Сухомлин підкреслив, що ціни на літій стрімко зростають: якщо у 1990 році тонна коштувала близько 1800-1900 доларів, то нині її вартість перевищує 24 тисячі доларів. В Україні літієві родовища розташовані в Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях, але через тимчасову окупацію територій залишилася лише Кіровоградщина з двома родовищами – Полохівським і Новостанкуватським (Добра).

Родовища Добра відрізняються своєю комплексністю: окрім літію, там також є тантал, ніобій, скандій і телур, які користуються попитом у військово-промисловому комплексі та інших галузях.

Угода про надра між Україною та США

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра, що охоплює 57 мінералів і встановлює політичні рамки співпраці. Деталі будуть прописані у наступній технічній угоді. Президент Дональд Трамп заявив, що угода захищатиме інвестиції США та фінансову допомогу Києву, а також може сприяти припиненню війни Росії проти України.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав угоду “кроком до припинення війни”. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що це практичний результат перемовин із Трампом у Ватикані. Верховна рада ратифікувала угоду 8 травня, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон.

Дві технічні угоди стосуються створення інвестиційного фонду для реалізації угоди про надра, і для їх імплементації не потрібна ратифікація парламентом.