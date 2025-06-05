Павло Кириленко підозрюється у недекларуванні майна – НАБУ

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко отримав нову підозру від Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо недекларування свого майна. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Крім того, підозру отримала і дружина Кириленка, їй інкримінують пособництво в незаконному збагаченні.

Згідно з інформацією НАБУ, у своїй електронній декларації за 2024 рік Кириленко не вказав 20 об’єктів нерухомості та розкішний автомобіль, які зареєстровані на родичів його дружини. Серед цих об’єктів:

шість квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів та дві земельні ділянки;

два гаражні бокси;

шість паркомісць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів;

автомобіль марки BMW X3.

Ця ситуація викликала значний резонанс у суспільстві, адже питання прозорості та чесності у деклараціях державних службовців залишається актуальним.