Єрмак і Паліса закликають США посилити санкції проти Росії

Як повідомляє Telegram-канал Андрія Єрмака

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак разом із заступником Павлом Палісою звернулися до сенаторів США з проханням підтримати законопроєкт, ініційований Ліндсі Гремом, який передбачає введення жорстких санкцій проти Російської Федерації. Ці заяви були зроблені під час їх виступу перед американськими законодавцями.

“Мав честь звернутися до сенаторів США і сказати про нашу країну, яка завжди дотримується свого слова. І про те, що ми завжди будемо відповідати ударом на удар. Свого часу ми віддали Росії стратегічні бомбардувальники, бо хотіли миру і гарантій. Але РФ використала їх проти нас, обстрілюючи наших людей. Тепер частина їхньої стратегічної авіації знищена акцією відплати. Ми не починали цю війну. Але маємо її завершити”, – Андрій Єрмак

Єрмак підкреслив, що справедливий мир можливий лише тоді, коли замовкне зброя. Він зазначив, що Україна готова була до 30-денного припинення вогню без жодних умов, але Росія відмовилася від цієї пропозиції.

“І це показує справжні наміри Москви. Заяви Путіна, Медведєва і Мединського – це не про мир. Це про погрози і війну. Росія хоче тягнути час і готуватись до нових атак. Ми тримаємось. Вчимося. І з потрібною підтримкою можемо переламати ситуацію”, – Андрій Єрмак

Він також подякував Сполученим Штатам за військову допомогу та санкції проти РФ, наголосивши на важливості повного перекриття доступу Росії до ресурсів для ведення війни.

“Нам потрібна справедливість. Якщо Росію не зупинити зараз – інші диктатори зроблять висновки. Якщо зупинити – союзники зміцніють. І світ стане безпечнішим. Нам потрібно повністю перекрити РФ доступ до ресурсів для ведення цієї війни. Потрібні санкції, які закриють усі обхідні шляхи”, – Андрій Єрмак

Єрмак також зазначив, що майбутній двопартійний законопроєкт є важливим кроком у цьому напрямку, а заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів можуть стати джерелом для відновлення України.

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса підтримав заклик до посилення санкцій, підкресливши, що Україна не програє війну.

“Ми не програємо війну. У 2024 році ворог захопив лише 0,5%, ще 0,2% – з початку цього року. Але ціною в 167 вбитих окупантів на кожен кілометр. Це не схоже на ‘швидку перемогу’. Пояснив, чому ми більше не можемо лише збивати ракети – потрібно бити по їх джерелу. Операція СБУ ‘Павутина’ стала символом нової якості дій: за годину – мінус 41 російський літак, включно з літаками ДРЛО”, – Павло Паліса

Він також зазначив, що Росія не готується до миру, і поділився важливою розвідувальною інформацією про військову допомогу, яку отримує РФ з початку повномасштабного вторгнення.

“З 2022 року Росія отримала понад 8,4 мільйона артилерійських снарядів допомоги. Вони активно будують антизахідні союзи, хоч самі й говорять про ізоляцію. Мій заклик простий: зберігайте пильність і рішучість. Україна стоїть не лише за себе – ми боремось за ті самі принципи свободи й справедливості, що й ви”, – Павло Паліса

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає введення первинних і вторинних санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів. Документ пропонує 500% тарифи для країн, що купують російську нафту та її похідні продукти.

У травні держсекретар Марко Рубіо закликав законодавців дати час для прогресу у перемовинах, утримуючись від нових санкцій, тоді як міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність посилити санкції у разі відсутності добросовісних переговорів з боку Кремля.

3 червня The Hill повідомила, що у Сенаті США готують новий масштабний двопартійний пакет санкцій на тлі успішної операції України “Павутина” та загострення російських атак, однак республіканці очікують на схвалення від президента Дональда Трампа.