Верховна Рада призначила Руслана Кравченка генеральним прокурором України

Про це у Telegram нардепа Ярослава Железняка

Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Цю інформацію оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що за кандидатуру Кравченка проголосували 273 депутати.

Попередній генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку в жовтні 2024 року через розслідування, пов’язані з незаконним отриманням статусу інвалідності 50 прокурорами з Хмельницької області. 29 жовтня Верховна Рада підтримала постанову №12153 про його звільнення, а 31 жовтня президент Володимир Зеленський офіційно затвердив це рішення.

Андрій Костін обіймав посаду генерального прокурора з 28 липня 2022 року, змінивши Ірину Венедіктову. Президент визначив основними завданнями Костіна відновлення справедливості, захист інтересів України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Біографія Руслана Кравченка

Руслан Кравченко має значний досвід роботи в прокуратурі. З 2015 по 2017 роки він працював у головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України, де брав участь у розслідуванні справи колишнього президента Віктора Януковича.

У 2020–2021 роках Кравченко очолював управління з кримінальних проваджень, що стосувалися злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу в Офісі генерального прокурора. З 2021 по 2023 рік він керував Бучанською окружною прокуратурою Київської області.

У 2023 році президент Зеленський призначив його головою Київської обласної військової адміністрації. Проте в грудні 2024 року Кравченка звільнили з цієї посади, і він став очільником Державної податкової служби, замінивши Тетяну Кірієнко.

Згідно з інформацією руху “Чесно”, у 2023 році Кравченко брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), але перемогу здобув Семен Кривонос. У своїй декларації як кандидата на цю посаду він зазначив, що у грудні 2018 року отримав службове житло, яке в наступному році приватизував і продав.