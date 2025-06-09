Нова стратегія розвитку електронних комунікацій України до 2030 року

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри
Кабінет Міністрів України затвердив нову стратегію розвитку електронних комунікацій, яка розрахована до 2030 року. Цей документ передбачає запуск технології 5G, повне відновлення пошкоджених мереж та забезпечення стабільного зв’язку по всій території країни. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
“Стратегія – це чіткий план дій, за якими розвиватимемо телеком-сферу зараз та в післявоєнний час. До 2030 року зосереджуємося на розвитку стабільного звʼязку й інтернету, щоб забезпечити кожного українця доступом до цифрових послуг. Також у фокусі – створити умови для масштабування інновацій 5G, IoT та онлайн-освіти для розвитку національної економіки.”
Ця стратегія слугує дорожньою картою для формування цифрової інфраструктури, яка буде функціонувати в будь-яких умовах. Вона стала першим подібним документом, розробленим за часи незалежності України у співпраці з представниками галузі.
Серед основних цілей стратегії можна виділити:
- відновлення 100% пошкоджених мобільних та фіксованих мереж у регіонах;
- забезпечення 75% домогосподарств і 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом;
- покриття 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни зі середньою швидкістю передачі даних понад 90 Мбіт/с;
- синхронізація українського законодавства з європейським та приєднання до єдиної роумінгової зони з ЄС.
Уряд сподівається, що реалізація цієї стратегії дозволить додатково створити 56 мільярдів гривень ВВП, що позитивно вплине на бюджет країни.
“Електронні комунікації – один із пріоритетних напрямів ще з початку створення Мінцифри. Попри постійні спроби ворога залишити українців без звʼязку та інтернету, ми продовжуємо відновлювати мережі, розвивати сферу та впроваджувати нові технології. Бо стабільний звʼязок має бути всюди – на лінії фронту, трасі чи в селі.”
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